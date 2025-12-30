Akyazı bir değerini daha kaybetti

Anavatan Partisi’nin İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği gibi görevlerde bulunan, Akyazı Belediye başkanlığı ve Sakarya Milletvekili adayı da olan eski siyasetçi Mehmet Barutçu yakalandığı amansız hastalıktan kendini kurtaramadı ve hayata gözlerini yumdu.

İstanbul’da tedavi görürken hayatını kaybeden Mehmet Barutçu önce Akyazı’daki evinden hayır dualarla alındı ve Gazi Süleyman Paşa getirildi. Kılınan öğle ve cenaze namazının ardından gözyaşları orasında aile mezarlığına defnedildi.

Akyazı’lılara yapmış olduğu yararlı hizmetlerle gönüllerde taht kuran ve sevilen Mehmet Barutçu’nun Oğlu Birkan Barutçu yaşadığı Amerika’dan gelerek taziyeleri aile efradı ve sevenleri ile birlikte kabul etti. Cenazeye katılanlara teşekkür etti.

Düzenlenen cenaze törenine Milletvekili Ertuğrul Kocacık, eski Sakarya Milletvekillerinden Zihni Açba ve Recep Yıldırım, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, siyasi partilerin ilçe başkanları, birlikte çalıştığı arkadaşlarından oluşan Anavatan Partililer, STK başkan ve yönetimi, Daire Müdürleri, Gazeteciler Cemiyeti başkanı Sezai Matur ve Cemiyet ikinci başkanı Murat Uygun, Akyazı Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Burhan Gencer, sevenleri ve kalabalık cemaat katıldı.

Merhum Mehmet Barutçu’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI