Yanlıştan dönüldü

​​​​​​​Uzun zamandan beri devam etmekte olan güzergah değiştirildi ve böylece UKAME nihayet yanlıştan döndü ve güzergah yine eskisi gibi oldu. Böylece Kuzuluk ve Taşburun

Uzun zamandan beri devam etmekte olan güzergah değiştirildi ve böylece UKAME nihayet yanlıştan döndü ve güzergah yine eskisi gibi oldu. Böylece Kuzuluk ve Taşburun arabaları da çarşı içine girebilecekler ve yolcularını da aynı güzergah üzerinden alabilecekler.

Akyazı Kuzuluk arasında çalışmakta olan Midibüslerin gidiş ve gelişlerin güzergahı değiştirilince vatandaş büyük sıkıntı çekmeye başladı ve bunun üzerine Belediye başkanının öncülüğünde. Yardımcısı (Ali Özer) ve Mahelle Muhtarları ile birlikte güzergah değişikliğine yönelik başlattıkları çalışma üzerinden günler geçmiş te olsa değişti ve böylece vatandaşın çektiği sıkıntıda sona ermiş oldu.

Alınan bir kararla erilen eski güzergaha göre çarşı içine girmeden PTT sokağı kullanarak Otogara gitmek zorunda kalan Kuzuluk ve Taşburun Midibüs ve Minibüsleri bugünden itibaren (22.l2.2025) çarşı içine girebilecekler ve eski güzergahlarını kullanarak gidiş ve gelişlerini yapabilecekler. Böylece vatanda ta şehir içine binmeden ve ekstra bir para daha ödemeden Kuzuluk’tan veya Taşburundan geldiği aracından inmeyerek gideceği yere gidebilecek.

UKAME’nin yaptığı yanlıştan dönmesi ve eski güzergahı kullanarak çarşı içine girecek olması vatandaşı sevindirdiği gibi yetkilileri de rahatlatmış oldu.