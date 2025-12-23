Akyazı’da kazalar ve sonuçları

​​​​​​​İlk kaza Pazarköyü Mahallesinde meydana geldi. H.G. ye ait olduğu belirlenen otomobil yandı ve kullanılmaz hala geldi.

Vatandaşlar ilk olarak kendi imkanları ile suyla yangını söndürmek istediler. Bu arada haber verilen İtfaiye gelerek yangını söndürdü.

Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilirken, Jandarma da yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Bahçe duvarını aştı

Akyazı’da bir kazada Seyfeler Mahallesinde meydana geldi. 3 kişi de yaralandı. Yaralananlar Akyazı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil hızlı b ir şekilde bir evin avlusuna çarptı ve duvarı aşarak telefon direğine çarpıp durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine götürdü ve tedaviye başlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Jandarmada kazayla ilgili soruşturma başlattı.