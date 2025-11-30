AKYAZI’DA DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ KUTLANDI

​​​​​​​Hayatın her alanında ulaşımı mümkün kılan, gece gündüz demeden büyük bir sorumlulukla direksiyon başında görev

Hayatın her alanında ulaşımı mümkün kılan, gece gündüz demeden büyük bir sorumlulukla direksiyon başında görev yapan tüm şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü idi.

Dünya Şoförler günü Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikle Akyazı’da kutlandı.

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir bugün şoför esnafımızın günü, farkındalık oluşturmak, sorunlarımızı kamu oyuna duyurmak için sokaklardayız. Esnafımızın günü kutlu olsun diyerek şehir içinde konvoylar düzenlediklerini söyledi.

Şoför Esnafımızın bu özel gününü kutluyoruz. BİZİM AKYAZI