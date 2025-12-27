S.A.B.A.H VE KIZILAY AKYAZI ŞUBE BAŞKANLARI KIZILAY İL BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

​​​​​​​Kısa adı S.A.B.A.H olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve arama Kurtarma Derneği Başkanı İlhan Durgut ve Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Kızılay Sakarya

Kısa adı S.A.B.A.H olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve arama Kurtarma Derneği Başkanı İlhan Durgut ve Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu ziyarette Durgut ve Birincioğlu’na Kızılay Denetçisi Kenan Certel ve TRAC yönetim Kurulu üyesi Veysel Erkan da eşlik ettiler.

Kızılay’ın SATSO yanındaki merkezinde gerçekleşen ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç Kızılay’ın Sakarya’daki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Her iki kurumun faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade ederek çalışmalarımızda ortak noktalarımızı değerlendirerek iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Başkan Koç Kızılay’ın olası bir felaketlerde kullanmak ve diğer zamanlarda haberleşmede kolaylık sağlanması amacı ile bir telsiz sistemine ihtiyaç duyulduğunu bunun nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında TRAC üyesi telsiz operatörü Veysel Erkan’dan teknik bilgiler aldı.

KIZILAY Derneği, S.A.B.A.H Derneği ve TRAC Derneği başkanları tekrar bir araya gelerek işbirliği çalışmalarına devam kararı alarak vedalaştılar.