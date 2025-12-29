AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİNDEN  BİR BAŞARI DAHA

​​​​​​​Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi öğrencilerinden Elif Bilge Akar Sakarya ilimizde bu yıl ilki düzenlenen Yerli ve Millî Teknoloji Ürünlerinin Maket Yarışması'nda Final yarışmasında il ikincisi oldu.

Yarışmanın temel amacı, öğrencilerde yerli üretim bilinci, millî teknoloji farkındalığı ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmektir. Yarışma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öngördüğü şekilde, öğrencilerin bilim, teknoloji, estetik ve değer temelli düşünme becerilerini bütünleştirerek yetkin ve erdemli bireyler olarak gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.

Katılımcılardan, ülkemizde geliştirilen savunma, ulaştırma, haberleşme, uzay, enerji, yazılım veya sanayi teknolojilerinden birini temsil eden özgün ve estetik maket tasarımları oluşturmaları beklenmiştir.

Yarışma; “bütüncül eğitim yaklaşımı” doğrultusunda, öğrencilerin yalnızca bilgi değil; aynı zamanda üretkenlik, sorumluluk, estetik duyarlılık, girişimcilik ve iş birliği gibi çok yönlü becerilerini de geliştirmeyi amaçlamıştır. Öğrenciler, tasarım sürecinde araştırma, problem çözme, proje geliştirme ve takım çalışması gibi alanlarda aktif rol alarak; sorgulayıcı, üretken bir öğrenci profili sergileyemeleri hedeflenmiştir.

Bu etkinlik, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nde vurgulanan şekilde, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Öğrencilerin araştıran, üreten ve değer temelli düşünen bireyler olarak mesleki yönelimlerini güçlendirmelerine fırsat sunmaktadır.

Bu yarışma, genç nesillerde “Millî Teknoloji Hamlesi” ruhunu pekiştirerek, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun biçimde yerli ve millî üretim anlayışını bir yaşam kültürü hâline getirmeyi amaçlamıştır.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada; öğrencilerimizin yerli üretim anlayışı ve millî teknoloji vizyonu doğrultusunda hazırladığı projeler büyük bir heyecanla sundular.

Okul müdürü Murat Yeşilbaş okulumuz öğrencilerimizin başarılarını tüm alanlarda görmek gurur verici olduğunu ve yerli üretim anlayışı ve millî şuurun oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.Danışman öğretmenleri Turhan Turan ve Harun Erdem Öğrencimizin okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek göstermiş olduğu başarıdan dolayı kendisine teşekkür ettiklerini belirtti.