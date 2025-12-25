Çatalköprü de Sağlık Ocağına yer arıyorlar

İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok ile Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan birlikte sağlık ocağı için yer arıyorlar.

Akyazı’ya bağlı Çatalköprü Mahallesinde bulunan Sağlık Ocağı binasının yıkım kararı olduğu için yeni bina yapılana kadar geçici olarak bir bina arayışına giren Tok ve Soykan gittikleri Çatalköprü de hem bina arayışı yaptı, hem de Mahalle sakinleri ile görüştü.

Yapılan bu ziyarette Sağlık Ocağı için geçici olarak bir bina bulunduğu ve yeni bina yapılana kadar sağlık hizmetinin bu geçici binada hizmet verilmesinin planlandığı öğrenildi.