Çalışkan ve sevilen başkan

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir aynı babası Osmanbey Mahallesinin yıllarca Muhtarlığını ve birçok Kooperatiflerde de başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği

yapmış olan ve gerek köyünde gerekse görev yaptığı Kurum ve Kuruluşlarda başarılı çalışmaları ile hala dillerde dolaşan bir isim olan Adnan Özdemir gibi hem çalışkan hem de sevilen bir isim.

Kendilerini ilgilendiren her konuda ”bende varım” diyen Şaban Özdemir’in son olarak 30 Kasım Dünya Şoförler günü münasebetiyle düzenlediği etkinlikte beğenildi.

Genç yaşına rağmen kısa sürede bulunduğu görevinde başarılar elde eden Şaban Özdemir 2026 yılı başlarında yapılması kanun gereği olan genel kurulda tekrar aday olması bekleniyor ve isteniyor.