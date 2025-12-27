Akyazı belediye başkan yardımcısı Özer “ Gece gündüz demeden çalışıyoruz “

Akyazı belediye başkan yardımcısı Ali Özer Ofisimizi ziyaret etti ve arkadaşımız Salim Özyılmaz’ın misafiri oldu.

Bu ziyarette Akyazı belediyesi olarak yaptıklarını ve yapacaklarını da anlatan belediye başkan yardımcısı Ali Özer, Akyazı’nın çok güzel ve geniş kapsamlı bir İlçe olduğunun altını çizdi ve hem Akyazı hem de Akyazılı çok güzel İlçe olmaya layıktır açıklaması yaptı.

Belediye başkanı Bilal Soykan’ın tüm çalışmalarda olduğunu da söyleyen başkan yardımcısı Özer, birlikten güç doğar misali bizlerde bu birliktelikten güç alarak hizmet etmeye çalışıyoruz dedi.

Eksikleri bildiklerini ve gördüklerini de söyleyen başkan yardımcısı Özer, yaptıkları çalışmalarda yerel basının da kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi ve yerel basın bizim en doğal yardımcımız olmalıdır dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden arkadaşımız Salim Özyılmaz belediye başkan yardımcısı Ali Özer’e teşekkür etti.