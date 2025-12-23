Yeniorman Hendek arası köprü yapıldı

​​​​​​​Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı Yeniorman Mahallesi ile Hendek İlçesini birbirine bağlayan köprü tamamlanarak hizmete alındı.

Köprü ve 200 metrelik yolda yapılan asfalt çalışması Mahalle Muhtarı ve Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş’ı son derece memnun etti. Bu memnun oluş sonrası yeni asfalt yolu ve köprüyü resimleyen Mahalle Muhtarı Savaş bunları sosyal medya hesabından yayınladı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti.