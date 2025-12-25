Milli Eğitim Müdürü Can Resim Sergisini açtı

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Akyazı Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen ve Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksinde gerçekleşen Filistin temalı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan resimlerde öğrencilerin Filistin temasını işlemeleri ve yaptıkları temaya ilişkin resimlerle dikkat çekti.

Gerek Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak ve gerekse Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Külekçi, öğrenciler tarafından düzenlenen ve öğretmenlerle bizlerin de destek verdiği sergimizde, değerli Akyazılıların gösterimine ve takdirlerine sunulan resimler gelecekte adından bir hayli bahsettirecek niteliktedir dediler ve herkese teşekkür ettiler.

Gezilen serginin ardından sergiye resimleri ile katılan ve sergiyi ziyaret eden tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.

Düzenlenen sergi açılmış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın yanı sıra HEM Müdürü Ali Salih Akyüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kasım Adem Altun ve Okul Müdürleri ile öğrenciler katıldı. Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak ve Merkez çalışanları ile Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Külekçi ve okulun öğretmenleri de ev sahipliği yaptılar.

Sergi üç gün açık kalacak.