Giriş Tarihi : 28-12-2025 19:57

TAŞIMALI SİSTEME DAHİL  ÖĞRENCİLERE 1 GÜNLÜK  KAR TATİLİ 

Olumsuz hava şartları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü aşağıda belirtilen taşıma hatları 1 gün süreyle tatil edilmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ova köylerinin tatile dahil olmadığını duyurdu.

