İl Emniyet Müdürünün Akyazı ziyaretleri

Sakarya’ya atanan yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka Akyazı’ya gelerek belediyeyi, Ticaret Odasını ve Ticaret Borsasının başkan ve yönetimlerini ziyaret etti.

Belediyeye yaptığı ziyarette başkan Bilal Soykan İl Emniyet Müdürünü kapıda karşıladı ve ağırladı. Ziyarette Başkan yardımcısı eski emniyetçi Ali Özer’de hazır bulundu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömer Saka, Ticaret Odasını ve Ticaret Borsasını da ziyaret etti. Ticaret Odasındaki ziyaretinde Ticaret Odası başkanı Sadi Ömercikoğlu, başkan yardımcısı Ali Gezer ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı da olan Mehmet Öztürk ile Genel Sekreter Harun Bayrak’ta bu ziyarette hazır bulundu.

İl Emniyet Müdürü Saka bu ziyaretinde Ticaret Borsasını da ziyaret etti. Borsa başkanı Ali Şener Bayraktar tarafından ağırlanan İl Emniyet Müdürü Saka daha sonra Akyazı’dan ayrılarak Sakarya’ya geri döndü.

Yapılan ziyaretlerin tanışma mahiyeti taşıdığı açıklandı.