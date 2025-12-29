Ecevit Keleş “Bugün seçim olursa ülke rahatlar”

​​​​​​​CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş Ofisimizi ziyaret etti ve önemli mesajlar da verdi.

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş Ofisimizi ziyaret etti ve önemli mesajlar da verdi.

Bugün seçim olursa ülke rahatlar diyen Ecevit Keleş, Millet gittiğimiz her yerde bizi bağırlarına basıyor ve bize kurtarıcı gözüyle bakıyor dedi.

Geçtiğimiz seçimlerde kurulan masada masanın altında DEM var APO var diyenler, bugün o sözleri söyleyenlerin o söyledikleriyle birlikte olduklarını herhalde net bir şekilde görüyorlardır dedi.

CHP olarak her şeyimizle birlikte sahadayız ve Milletimizle iç içeyiz diyen Ecevit Keleş, Vatanımız bir bütündür ve bizlerde Atatürk Milliyetçisiyiz açıklamasında bulundu ve biz iş başına geldiğimizde mutlaka ama mutlaka hesap soracağız dedi.

Akyazı’nın güzel ve büyük bir İlçe olduğunun altını çizen Ecevit Keleş, bu güzel şehrimiz daha da güzelleşebilirdi ama olmadı. İnşallah yapılacak olan bir seçimde biz iktidar oluruz da bu güzel şehrimizi daha da güzelleştiririz diyerek konuşmasını ve ziyaretini tamamladı.

Arkadaşımız Salim Özyılmaz da yapılan ziyaret için teşekkür etti ve Ecevit Keleş’e ve CHP heyetine başarı dileklerinde bulundu.

Ecevit Keleş’in Ofisimizi ziyaret ederken beraberinde olan CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır, yönetim kurulu üyeleri Eyüp Yıldıztaş ve Erdal Özsar da hazır bulundu.