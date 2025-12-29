OTOGARDAKİ BOŞ DÜKKANLAR İÇİN İHALE AÇILACAK

Toplam 9 dükkan için yapılacak ihaleyi kazananlar 3 yıl için o dükkanları kiralamış olacaklar. İhaleler açık teklif usulüyle olacak.

Açılışı yapılıktan sonra boş kalan otogardaki dükkanlar için ihale süresi başlatıldı.

Toplam 9 dükkan için yapılacak ihaleyi kazananlar 3 yıl için o dükkanları kiralamış olacaklar. İhaleler açık teklif usulüyle olacak.

Büyüklükleri 5.22 m2 ile 6.94 m2 arasında değişen dükkanların kira muhammen bedeli için aylık 8 bin Tl. olarak başlayacak.

İhaleye girecekler 7 Ocak 2026 tarihine kadar ve saat 16.30’a kadar Akyazı belediyesine müracaat edebilecek ve ihale şartlarını öğrenebilecekler. İhale şartnamesini alabilmek içinde 1.875.00 Tl. ödeyecekler. İhale 8 Ocak Perşembe günü saat 10.30 da belediye toplantı salonunda yapılmaya başlanacak. Her dükkan için ayrı ayrı ihale yapılacak.