As Akyazıspor zirveye oturdu

​​​​​​​Süper Amatör Küme A Grubu’nun 9. haftası sürpriz sonuçlara sahne olurken, zirve mücadelesinde dengeler tamamen değişti. Namağlup yoluna devam eden As Akyazıspor, haftayı

Süper Amatör Küme A Grubu’nun 9. haftası sürpriz sonuçlara sahne olurken, zirve mücadelesinde dengeler tamamen değişti. Namağlup yoluna devam eden As Akyazıspor, haftayı lider tamamlayarak haftanın en büyük kazananı oldu. Erenlerspor ve Ferizlispor ise aldıkları kritik galibiyetlerle ilk üç sıraya yerleşmeyi başardı.

As Akyazı liderliği kaptı

Arifiye Kalaycıspor’u deplasmanda 2-0’la geçen As Akyazıspor, puanını 21’e yükselterek zirvenin yeni sahibi oldu. Sarı-siyahlılar böylece ligde mağlubiyet yaşamayan tek takım ünvanını da korudu. Ligin en fazla galibiyet alan ekibi Erenlerspor, sahasında ağırladığı Sapanca Kurtköyspor’u 2-1 mağlup ederek puanını 21’e çıkardı. Erenlerspor ikili averajla zirve yarışına ortak oldu.

Ferizlispor gol şov yaptı

Geyvespor deplasmanında gollü bir galibiyete imza atan Ferizlispor, ligde 24 golle en çok gol atan takım konumuna yükseldi. 20 puana ulaşan yeşil-beyazlılar zirveye bir adım daha yaklaştı. Haftanın en sürpriz sonucu Serdivanspor’dan geldi. Namağlup unvanıyla gelen Akçayspor, sarı-siyahlı ekibin etkili oyununa karşı koyamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Akçayspor ligdeki ilk yenilgisini aldı ve liderliği As Akyazıspor’a bıraktı.