Ümit Dikbayır’ın Akyazı’ya ilk ziyareti

İYİ Partiden ayrıldıktan sonra uzun süre bağımsız kalan ve geçtiğimiz günlerde CHP’ye katılan Milletvekili Ümit Dikbayır CHP’ye geçtikten sonra ilk kez Akyazı’ya geldi ve yeni Partilileri ile tanışma imkanı buldu.

Beraberinde CHP Milletvekili Ayça Taşkent ve İl Başkanı Oğuz Curoğlu olduğu halde Akyazı’ya gelen çiçeği burnunda Milletvekili Ümit Dikbayır’a bu ziyaretinde İlçe Başkanı Mustafa Sağır ve yönetimi ile Kadın Kolları başkanı Sevil İltaş Çelikbaş ev sahipliği yaptı.

Açıklama İlçe başkanı Mustafa Sağır’dan geldi. Sağır, Milletvekillerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk Milletvekilimiz Ümit bey ilk kez Akyazı’yı ziyaret ediyor ve bizimle tanışıyor dedi. Yapılan ziyarette Ülkenin bugünkü durumu hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yaptıklarını da sözlerine ekledi