AKİMDER BURS DAĞITTI

Akyazı İmam Hatipliler Mezunu Derneği olarak bilinen ve kısa adı Akmimder olan dernek yardıma muhtaç olarak belirlediği 50 İmam Hatip Lisesi ve Orta Okulu öğrencisine Aralık 2025 ayı burslarını dağıttı.

Bu şekilde öğrencilerini mutlu eden Akimder yönetimi böylece bir görevini daha yerine getirmiş oldu.

Dernek başkanı Recep Kırlak ve başkan yardımcısı İsmail Kahya, Yönetim kurulu üyeleri Murat Özdemir ve Osman Kınay ortak yaptıkları açıklamada şunları söylediler. “ Bizler Dernek olarak hayırseverlerden topladığımız ve kendi katkılarımızı her ay burs olarak sahiplerine veriyoruz. Bugünde aynı işi yaptık ve çok mutluyuz” dediler.