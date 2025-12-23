Yeni açılan balıkçıya ziyaret

​​​​​​​Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Gıda

Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay’ı yeni iş yerinde ‘(İnci Balık) ziyaret ederek “Hayırlı olsun” dediler.

Oda başkanları adına konuşan İsmet Öztürk değerli arkadaşımızı yeni işyerinde kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk dedi.

İşyeri sahibi Gıda Maddelerin Odası Başkanı Mustafa Demiralay’da yapılan ziyaretten duyduğunu memnuniyetini dile getirdi ve arkadaşlarına teşekkür etti.