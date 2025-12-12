Anahtar Parti Akyazı teşkilatı Stant Açtı ve Üye kaydı yaptı

Anahtar Parti Akyazı İlçe teşkilat yetkilileri, Partilerini ve Genel Bakanlarını Akyazılılara tanıtmak ve bu tanıtmayı yaparken de hem misafirleri ağırlamak,

Anahtar Parti Akyazı İlçe teşkilat yetkilileri, Partilerini ve Genel Bakanlarını Akyazılılara tanıtmak ve bu tanıtmayı yaparken de hem misafirleri ağırlamak, hem de üye kaydı yaparak partilerine kazandırmak için çarşı içinde stant açtıklarını söylediler ve hızlı ilerleyerek iyi bir duruma geldiklerini ve daha ileriye gideceklerini söylediler.

Anahtar Parti tarafından Akyazı çarşı içinde açılan stat Akyazılılar tarafından beğenildi ve ilgi gördü.