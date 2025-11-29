Akyazı’da Öğretmenler Günü Spor Müsabakaları Ödüllerle Taçlandı

​​​​​​​Akyazı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç, masa tenisi ve voleybol müsabakaları, dereceye giren takımlar ve sporcular için gerçekleştirilen ödül programıyla tamamlandı. Akyazı

Akyazı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç, masa tenisi ve voleybol müsabakaları, dereceye giren takımlar ve sporcular için gerçekleştirilen ödül programıyla tamamlandı. Akyazı Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen geceye öğretmenler, aileleri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Turnuva; Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akyazı Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği, İlçe Spor Müdürlüğü ve Akyazı Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle organize edildi. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ve takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödül törenine Akyazı Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, Sakarya Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Murat Mengen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, Akyazı Eğitim-Bir-Sen Başkanı Kerem Çimşit, Akyazı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Özmen, Akyazı Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak ile çok sayıda okul müdürü, öğretmen, hakemler, Gençlik ve Spor personelleri ve gençlik merkezi çalışanları katıldı. Öğretmenlerin aileleri de programa eşlik ederek geceye ayrı bir renk kattı.

Ödül töreninin ardından katılımcılarla birlikte yemek ikramı gerçekleştirildi. Günün anısına düzenlenen programda öğretmenler hem eğlendi hem de Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemini hep birlikte yaşadı.

Akyazı’da artık geleneksel hale gelen etkinliğin, öğretmenlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmayı ve kurumlar arası birlik beraberliği pekiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.