​​​​​​​Okullar destekliyor, vatandaş destekliyor ve kan veriyorlar ve Akyazılı adeta kan bankası gibi çalışıyor.

Okullar destekliyor, vatandaş destekliyor ve kan veriyorlar ve Akyazılı adeta kan bankası gibi çalışıyor.

Haftanın her Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelen Kızılay kan bağış ekibi Akyazılılardan 40 üniteden az olmamak kaydıyla kanları bağışlarını toplayıp Sakarya’ya geri dönüyor.

Okullar destekliyor dedik ya, dün (Çarşamba günü) bir kez daha Akyazı’ya gelen kan bağış toplama ekibini bu defa Akyazı Anadolu Lisesinden gelen öğrenciler destekledi ve iki saat içinde 51 ünite kan bağışı toplayarak Sakarya’ya geri döndü.

Bu önemli başarıdan sonra Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’ndan şu açıklama geldi “ kan demek can demektir. Kızılay Akyazı Şubesi olarak her hafta düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan kan kan bağış faaliyetimiz bir kez daha yapılmış ve Akyazı Anadolu Lisemizden gelen pırıl pırıl öğrencilerimizin de katkıları ile 51 ünite kan bağışı alınmıştır. Bu bağışta dayanışma ve yardımlaşma ruhunu en güzel örnekleri ile sergilenmiştir. Akyazı Anadolu Lisemizden gelen değerli öğrenci v e öğretmenlerimizle birlikte toplanan kanlar çok sayıda can kurtaracaktır. Biz Akyazılılar dün olduğu gibi bugünde bağış noktasında ilk sıradayız. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza Kızılay olarak teşekkür ediyoruz” dedi.