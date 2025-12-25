Oda başkanları Başkanı ağırladı

​​​​​​​SESOB’ a bağlı Oda başkanları Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ı Şoförler Odasında ağırladı.

Ağırlamaya Oda başkanlarının yanı sıra Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanı Ahmet Durmuş’ta katıldı.

Yapılan ziyarette Oda başkanları ağırladıkları belediye başkanından isteklerini söylediler ve başkandan anlattıkları konular üzerinde fikir alış verişinde bulundular.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da, yaptığı ziyarette Oda başkanlarının dertlerini dinlediğini ve bu ziyaretin bir iade-i ziyaret olduğunu ve Oda başkanlarının aynı şekilde toplu olarak kendisine geldiği için teşekkür mahiyeti taşıdığını söyledi.