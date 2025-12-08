Abdullah Kalyoncu YRF Gençlik kolları başkanı oldu

​​​​​​​Yeniden Refah Partisi İl Divan toplantısında Akyazı İlçe başkanlığına Abdullah Kalyoncuyu atadı.

İl başkanı Hüseyin Gürsoy’un başkanlığında gerçekleşen Divan toplantısına partililer büyük ilgi gösterdi ve Akyazı Gençlik Kolları başkanlığına atanan Abdullah Kalyoncunun parti rozeti Geyve belediye başkanı Selçuk Yıldız tarafından takıldı.

Akyazı İlçe başkanı Mutlu Çetin’de yaptığı açıklamada bu atama ile partimiz daha da hareket ve dinamizm kazandı dedi ve yeni başkanımız partisine hayırlı olsun temennisinde de bulundu.

İl Divan toplantısına Genel başkan yardımcısı Selçuk Geyveli, Yüksek Divan kurulu üyesi Halil Müftüoğlu, Karapürçek İlçe başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, Geyve Belediye başkanı Selçuk Yıldız, Kaynarca belediye başkanı Kadir Yazgan ile MYKY üyeleri Hidayet Kaya, Erhan Erdoğan, Cafer Azaklı ve Mehmet Yavuz da katıldılar.

Bu arada Akyazı İlçe teşkilatına da tüm mahalle başkanlarını tamamladığı için “başarı plaketi ” ve hedef tutturması ile de “başarı belgesi” verildi. Böylece bu toplantıda iki ödül birden kazanma başarısı gösterdi.