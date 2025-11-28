Judo Antrenörü Neslihan Can’a Milli Görev

​​​​​​​Sakarya’da uzun yıllardır judo branşına emek veren başarılı antrenör Neslihan Can, Görme Engelliler Milli Takımı’na antrenör olarak davet edildi.

Türkiye Judo Federasyonu’nun Lig Kurulu’nda da görev alan Antrenör Can, spor camiasında disiplinli çalışması, sporculara yaklaşımı ve branşa kattığı değerle tanınıyor. Bundan sonraki süreçte ise bilgi birikimini ve deneyimini Görme Engelliler Milli Takımı için ortaya koyarak ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak.

Milli takıma davet edilmesi, hem Sakarya judo camiası hem de Türk judosu adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Neslihan Can’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyor, ülkemize kazandıracağı başarıları heyecanla bekliyoruz.