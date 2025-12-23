Başkan Soykan: “Sıra herkese gelecek. Biraz sabır”

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan yaptığı açıklamada “ Söz verdiğimiz her şeyi bir bir yapıyoruz. Sıra herkese gelecek. Biraz sabır” istiyorum dedi.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan yaptığı açıklamada “ Söz verdiğimiz her şeyi bir bir yapıyoruz. Sıra herkese gelecek. Biraz sabır” istiyorum dedi.

Akyazı belediyesi olarak Büyükşehrimizle birlikte alt yapı ve üst yapıda bir şey bırakmıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz diyen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, vatandaşlarımız özellikle de Muhtarlarımız biraz sabır göstersinler, en kısa zamanda onlara da gideceğiz dedi.

Altındere Gündoğan Mahallesinde yapılan çalışmayı yerinde izleyen ve çalışmalarla ilgili bilgiler alan belediye başkanı Bilal Soykan Büyükşehrimizle birlikte uyumlu olarak çalışıyoruz. Bütün sorunların üstesinden gelecek güce de enerjiye de sahibiz açıklaması yaptı.