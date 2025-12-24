KONURALP İLKOKULU ÖĞRENCİSİNE AĞLIYOR

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Konuralp İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, derste öğretmenine kolunda ağrı olduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmeni,

Sakarya ’nın Akyazı ilçesinde Konuralp İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, derste öğretmenine kolunda ağrı olduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmeni, durumu fark ederek ailesini okula çağırdı.

Ambulansta ATT (Acil Tıp Teknisyeni) olarak görev yapan anne Nazlı Özkanlı, oğlunu okuldan alarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

MENENJİT TEŞHİSİ KONULDU, SEAH’A SEVK EDİLDİ!

Akyazı Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından küçük Tarık Ediz’e menenjit teşhisi konuldu. Buradaki ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Tarık Ediz Özkanlı, tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

SAĞLIK TEDBİRLERİYLE CENAZE DEFNEDİLDİ