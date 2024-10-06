TRAFİK POLİSLERİ MOTORİKLİLERE CEZA YAĞDIRDI

​​​​​​​Akyazı’da motorize trafik ekipleri motorsikletlere yönelik denetimlerinde 250 motorsiklet sürücüsüne 1 milyon 103 bin 293 lira ceza kesti.

Akyazı’da motorize trafik ekipleri motorsikletlere yönelik denetimlerinde 250 motorsiklet sürücüsüne 1 milyon 103 bin 293 lira ceza kesti.

26 motorsiklet te trafikten men edildi. Cezalar sürücü belgesi olmayanlar, sürücü belgesi yetersiz olanlar, kask taşımayanlar ve abartılı egsozdan dolayı, plakası olmayanlar ve tescilsiz olanlara ceza yazıldı.

Trafik yetkilileri bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini söylediler. Motorsiklet kullananlara da kurallara uyun ve belgesiz yola çıkmayın uyarısında bulundular.

Akyazı’lılar motorsiklet kullananlardan bir hayli şikayetçi idiler ve bu denetimlerden oldukça memnun kaldılar.