İFTAR VAKTİ ÖLDÜREN KAZA

Akyazı Bakköy yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada Otomobil ile Suv tarzı araç çarpıştı. Kazayı göre vatandaşlar yardıma koşarken 112 Acil çağrı merkezine de haber verdiler. Olay yerine Sağlık ,İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri kazada yaptığı kontrolde kazada yaralanan otomobildeki Uğurcan Çavdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Uğurcan Çavdaroğlu'nun cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine ve Akyazı Devlet Hastanesine gelen Çavdaroğlu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.