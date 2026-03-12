Kızılay Akyazı’nın misafirleri vardı

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesinin değerli misafirleri vardı. Serdivan Kızılay’ın kadın başkanı Şule Batur, beraberinde DMD hastası Umut Kadir Akbaş’ın babası Davut Aktaş olduğu halde Akyazı’ya gelerek Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nu ziyaret etti.

Serdivan Kızılay Şube başkanı Şule Batur, bu ziyaretinde tedavisi dev am etmekte olan DMD hastası Umut Kadir için destek talebinde bulundu.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da yapılan ziyaretten memnun kaldığını söyledi ve Kızılay’ımız her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, konunun hassas bir konu olması nedeniyle destek olacağı sözünü verdi.