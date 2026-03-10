İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can TUBİTAK başarısını ödüllendirdi

​​​​​​​Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, TUBİTAK 2204-B ortaokul öğrencileri araştırma projesi yarışmasında, Dijital Oyun Geliştirme, Teknik Alanında hazırladıkları “Siber Zorbalığa Dur De” isimli projesiyle İstanbul-Asya

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, TUBİTAK 2204-B ortaokul öğrencileri araştırma projesi yarışmasında, Dijital Oyun Geliştirme, Teknik Alanında hazırladıkları “Siber Zorbalığa Dur De” isimli projesiyle İstanbul-Asya Bölge finaline katılmaya hak kazanan Akyazı Çatalköprü Şehit Ahmet Condul ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı ve başarı belgesi vererek de ödüllendirdi.

Bu ziyarette Müdürlerinden belge alan danışman öğretmen Harun Aydoğdu ve Öğrenciler Makamdan mutlu bir şekilde ayrılarak okullarına geri döndüler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, öğrencilerimizin elde ettikleri bu başarı ayakta alkışlanır dedi ve bu düşünce ile öğretmen ve öğrencilerini ödüllendirdiklerini söyledi.