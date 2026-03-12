Yongalılıklılar Misafirlerini ağırladılar

​​​​​​​Bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde Akyazı’nın Yongalık Mahalle muhtar ve mahalle sakinleri davet ettikleri misafirlerini en iyi şekilde ağırlamanın mutluluğunu yaşadılar.

Yapılan davete icabet eden Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, AKP İlçe başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, BBP İlçe başkanı Erey Yıldız, Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk. Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Akyazı Devlet Hastanesi Müdürü Alper Ek, bazı Muhtarlar ve Mahalle sakinleri eşleri ve çocukları ile birlikte katıldılar.

Neşe içinde geçen iftar yemeğinde Mahalle Muhtarı Murat Yıldız ve Azaları misafirlerden tam not aldılar.