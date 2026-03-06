Yazar Süleyman Dilmen Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret etti

Akyazı’lı olan ve Timaş Çocuk yayınevi yazarlarından Süleyman Dilmen Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret etti.

Bu ziyarette değerli yazarımızın farklı türlerde yazılmış olan eserlerinin hikayelerini yazarımızın kendi ağzında dinledik diyen Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, Ülkemizin her bölgesinde yüzlerce okur/yazarla buluşan, Milli Eğitim Bakanlığında önemli buldukları projelerde görev alan ve herkese okuma alışkanlığı kazandırmak için çaba gösteren değerli yazarımızın bize yaptığı bu ziyareti anlamlı bulduğunu ve kendisine bu ziyaret ve imzaladığı kitapları için teşekkür ettiğini söyledi.

Yazar Süleyman Dilmen’de ziyaret sonrası yaptığı açıklamada çalışmalarından ötürü başarılı bulduğum Kızılay Akyazı Şubesine ve onun değerli başkanı Mustafa Birincioğlu’na bu ziyaretimde tebriklerimi sundum. İyi ağırlandım dedi.