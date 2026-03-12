TRAŞLARA %30 ZAM UYGULAMA BAŞLADI

​​​​​​​Akyazı Berberleri bir kez daha zam almayı başardılar. Yaptıkları müracaatları olumlu bulunan ve Sakarya Esnaf Odaları Birliğinden yüzde 30 zam almayı başaran berberler, yeni tarifeyi hemen

Akyazı Berberleri bir kez daha zam almayı başardılar. Yaptıkları müracaatları olumlu bulunan ve Sakarya Esnaf Odaları Birliğinden yüzde 30 zam almayı başaran berberler, yeni tarifeyi hemen devreye soktular ve tıraş olan vatandaşlardan yeni zamla ücret almaya başladılar.

AYeni yapılan zamla birlikte vatandaşlar sakal kesimi için 200 lira, saç sakal kesimi için (kuru) 500 lira, saç sakal kesimi (yıkamalı) 600 lira olurken, damat tıraşı da 1.500 liradan 2 bin liraya yükseltildi.

Akyazı Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, bugünün şartları ile mücadele ettiklerini söyleyerek, bu zam bize az da olsan bir nefes aldıracak açıklaması yaptı.

Yeni ve es ki fiyat listesi eklidir.