Yusuf Alemdar Akyazı’daydı

Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar Akyazı’ya geldi ve Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’dan çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Önce Akyazı belediyesinde Başkan Bilal Soykan’la bir araya gelen Büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar, birlikte çalışmaları sürmekte olan Millet Bahçesinde incelemelerde (Kızılelma) bulundu ve yapılan çalışmalarla ilgili hem başkandan hem de çalışanlardan konuyla ilgili bilgiler aldı.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar, özellikle yapılı sürmekte olan millet bahçesinin tamamlanmasıyla birlikte güzel İlçemiz Akyazı’nın çehresi değişecek ve çok mükemmel bir hale gelecektir dedi ve başkan Soykan’ı yaptığı çalışmalardan ötürü kutladı.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’da çalışmalarını birlik ve beraberlik içinde sürdürdüklerini söyledi ve katkılarından ve desteklerinden ötürü de büyük şehir belediye başkanımıza şükranlarımı sunarım açıklyaması yaptı.