TAŞBURUNSPORDA HEDEF ŞAMPİYON OLMAK

Akyazı’nın önemli Amatör lig takımlarından biri olan Taşburunspor’da yeni sezonla ilgili olarak çalışmalarını başlattı.

Liglerin başlamasına az bir zaman kala takımlar teker teker yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Akyazı’nın önemli Amatör lig takımlarından biri olan Taşburunspor’da yeni sezonla ilgili olarak çalışmalarını başlattı.

Antrenörleri Fikret Karakaş ve Yardımcısı Hasan Şahin’in nezaretinde Akyazı suni çim sahasında bir araya gelen ve ilk idmanlarını yapmaya başlayan Akyazı’nın güzide takımı Taşburunsporlularda hedef ŞAMPİYONLUK olarak belirlendi.

Taşburunspor kulübü başkanı İbrahim Aygün ve takım kaptanı Hakan Soylu’da yaptıkları açıklamalarında hedeflerinin kesinlikle bir üst lig olduğunu söylediler ve takımımız bir üst lige çıkacak güç ve kuvvettedir dediler.