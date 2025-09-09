Takdir Toplayan Davranış

Altın kase kuyumcu dükkanı sahibi Adem Güner, dükkan komşusu Eczacı kalfası Eyüp Demirtaş’ın kalp krizi geçirerek vefat etmesi nedeniyle saygıya dayalı olarak cenaze günü (dün) kuyumcu dükkanına “

Akyazı çarşı içinde kuyumculuk yapan eski Alaağaç mahalle Muhtarı Adem Güner’in saygıya dayalı davranışı büyük takdir gördü ve “Helal Olsun” dedirtti.

Altın kase kuyumcu dükkanı sahibi Adem Güner, dükkan komşusu Eczacı kalfası Eyüp Demirtaş’ın kalp krizi geçirerek vefat etmesi nedeniyle saygıya dayalı olarak cenaze günü (dün) kuyumcu dükkanına “ Cenazemiz var” tabelası asarak açmaması görenlerin takdir etmelerine neden oldu.

Tabelayı okuyan Akyazılılar hiçbir akrabalığı olmamasına rağmen dükkan komşusunun vefatı nedeniyle dükkanını açmayarak cenazeye katılan ve gün boyu dükkanı kapalı kalan Adem Güner için “Tam bir insanlık dersi verdi. Helal Olsun” diyerek takdir ettiklerini söylediler ve Adam Güner’i gıyabında da olsan tebrik ettiler.