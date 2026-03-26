Sağlıkçılar bir kez daha Sahaya İniyor

Akyazı Sağlık İlçe Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, Müdürlüklerine bağlı sağlıkçıların Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki’nin önderliğinde Akyazı belediyesi, Uygulamalı Bilimler Öğrenci topluluğu ve Öğrenci Hemşireler Derneğinin de katkıları ile 3 Nisan Cuma günü saat 10.00 da sokakta olacaklarını söyledi.

Düzenlenen bu etkinlikte boy, kilo, ölçülü, Hipertansiyon ve Diyabet taraması yapılacağını ve Tens cihazı kullanımı ile birlikte sağlık konularında çeşitli bilgilerin verileceğini de açıklayan İlçe Sağlık Müdürü Tok, belirlenen günde Akyazılılarla bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.