CHP Akyazı’da bayramlaşma

​​​​​​​CHP Akyazı’da Ramazan bayramı münasebetiyle Cuma günü başlayan bayramlaşmalar bayramın son günü olan Pazar gününe kadar devam etti.

Partililer ve yetkililer Parti binasına giderek yapılan bayramlaşma törenine katıldılar. Arkadaşları ve partilileri ile bir araya gelme mutluluğu yaşadılar.

İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu’nun da katıldığı bayramlaşma da İlçe başkanı Mustafa Sağır, Yönetim kurulu üyeleri ve Kadın Kolları Başkanı Sevil İltaş Çelikbaş birlikte ev sahipliği görevini yerine getirdiler.

CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır ve yönetim kurulu üyeleri ve bazı partililerle birlikte İl Başkanlığına giderek partilileri ile birlikte bayramlaştılar. Burada da İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ev sahipliği yaptı.

BBP İlçe Başkanı Eray Yıldız ile Yönetimi de CHP Akyazı İlçe teşkilatını ziyaret ederek karşılıklı olarak birbirlerinin bayramlarını tebrik ettiler. Bu bayramlaşma vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.