BAŞKAN SOYKAN AMELİYAT OLDU

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) safra kesesi ameliyatı geçirdi.

Operasyon sonrası Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Soykan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Soykan’ın paniğe neden olmaması için çevresinden gizlediği operasyon Alemdar’ın ziyareti sonrası ortaya çıktı.

Olayın Sosyal medyada duyulması üzerine Başkan Soykan ziyaretçi akınına uğradı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ameliyatının başarılı geçtiği, tedavisinin devam ettiği ve bir iki gün içinde taburcu olması bekleniyor.