ORMAN HAFTASI KUTLANIYOR

Yurdumuzda Orman Haftası, okullarda 21 - 26 Mart tarihleri arasında orman teşkilatının da destekleriyle çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Hafta boyunca yapılan etkinliklerle ağacın ve ormanın faydaları anlatılır, boş alanlara yörenin iklimi ve şartlarına uygun olarak fidanlar dikilir. Orman haftası ağaç bayramı olarak da adlandırılır.

Akyazı Orman İşletme Müdürü Onur Gürkan Orman İşletme Müdürlüğü olaerak hafta içinde 26 Mart Perşembe günü Kuzuluk Maden Suları tesislerinin yanındaki boş araziye Özel Eğitim okul öğrencilerinin de katılımı ile fidan dikimi gerçekleştirileceğini, ayrıca 27 Mart Cuma günü de İlçe Merkezi Gazi Süleyman Paşa Camii önünde halka ücretsiz olarak çeşitli türlerde fidan dağıtımı yapılacağını söyledi.