AKYAZI’DA ORMAN HAFTASI FİDAN DİKİMİ İLE KUTLANDI

​​​​​​​Yurdumuzda her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında düzenlenmekte olan Orman Haftası ya da ağaç bayramı Akyazı’da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bilhassa okullarımızda Hafta boyunca yapılan etkinliklerle ağacın ve ormanın faydaları anlatıldı. Okul Bahçelerinde sembolik olarak fidanlar dikildi. Resim ve şiir yarışmaları düzenlendi. Orman ve ağaç şarkıları seslendirildi.

Hafta dolayısı ile Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü de Kuzuluk Maden Suyu tesisleri yakınındaki boş alana fidan dikimi gerçekleştirdi.

Buradaki Fidan dikimi Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Bazı daire Müdürleri, Orman İşletme Müdürü Onur Gürkan, Orman teşkilatı, Gençlik ve spor Müdürlüğü sporcuları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürü Onur Gürkan 27 Mart Cuma günü İlçe Merkezi Gazi Süleyman Paşa Camii önünde halka ücretsiz olarak çeşitli türlerde fidan dağıtımı yapılacağını söyledi.