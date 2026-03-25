Çanakkale Şehitlerine Yakışır Bir Anma Töreni

​​​​​​​18 Mart Çanakkale geçilmez zaferini ve şehitlerimizi anma günü Okulların tatilde olması nedeniyle münasebetiyle düzenlenen etkinlik 24 Mart günü Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı.

18 Mart Çanakkale geçilmez zaferini ve şehitlerimizi anma günü Okulların tatilde olması nedeniyle münasebetiyle düzenlenen etkinlik 24 Mart günü Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan etkinlikte Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve Akyazı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Fatih Dilaveroğlu’nun günün anlamını belirten konuşmaları ile devam etti.

Akyazı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve büyük bir emek sonunda ortaya konulan etkinlik izleyenler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Programın bitiminden sonra gösterime sunulan sergi de bu programa katılanlar tarafından gezildi ve sergi de büyük beğeni kazandı.

Düzenlenen törenlere Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Osman Kılıçoğlu dışında daire ve okul müdürleri, Siyasiler, STK başkan ve yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Program sonunda izleyenlerin tebriklerini kabul eden okul yönetimi ve öğrenciler günün anısına toplu hatıra resmi çektirdiler.

Akyazı Kaymakamı Ekşi, belediye başkanı Bilal Soykan, Siyasiler, Sivil ve Askeri Erkan günle ilgili olarak 18 Mart günü Atatürk Anıtına çelenk bırakmışlar, İlçe merkezinde bulunan şehitlerin mezarlarını ziyaret etmişler ve Gazi Süleyman Paşa Caminde de şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutmuşlardı.