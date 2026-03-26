AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİNDE DUYGULANDIRAN SÖYLEŞİ

​​​​​​​Akyazı’nın güzide okullarından Eyyup Genç Fen Lisesi Kültür edebiyat kolu öğretmen ve öğrencileri düzenledikleri etkinlikte Akyazı ve çevresindeki şehit aileleri ile muharip gazileri okulda öğrencileri buluşturdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte söz alan Okul Müdürü Murat Yeşilbaş şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve onların bizlere bıraktığı emanetleri anlamak amacı ile düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize hoş geldiniz dedi.

Zaman zaman duygulu anların yaşandığı şehit analarının ve öğrencilerin göz yaşlarını tutamadığı etkinlikte bir konuşma da İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can yaptı. Müdür Can kısa konuşmasında şehitlerimiz ve yakınlarının duygularına tercüman oldu ve şehitlere rahmet yakınlarına sabır diledi.

364 GÜN O GÜN adlı şehit analarının duygularını anlatan Kitabın yazarlarından Filiz Toklu yazar arkadaşları ile ortaklaşa yazmış oldukları kitabın tanıtımını yaptı. Şehitlerimizin anne babalarının duygularının ifade edildiği bu kitabı herkesin okuması gerektiğini ifade ederek kitabın satışından el edilen gelirin şehit yakınlarının çocuklarının ihtiyaçları ve eğitimleri için harcanacağını söyledi.

Etkinliğin bundan sonraki bölümlerinde sırası ile Öğrencilerinden Zeynep Karagöz, Elif Kocaman ve Murat Güllü de şehitleri için yazmış oldukları mektuplarını okudular. Ardından 364 gün O gün adlı kitabı matbaasında basımını gerçekleştiren Sakarya Yerel Kültür Derneği kurucularından Ahmet Pekşen kitabın basım hikayesini anlattı. Kitabın ilk sayfasını okuyabildiğini, oldukça duygulandığını ve bu nedenle devamını okuyamadığını söyledi.

Daha sonra da Sakarya Harp Malulu Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Gazi Mustafa Çolak bir konuşma yaparak derneklerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Okullarına bizleri davet ederek böyle bir söyleşiyi düzenlemeye vesile oldukları için Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Başta olmak üzere Okul Müdürü Murat Yeşilbaş, okulun Edebiyat Öğretmenleri ve görev alan öğrencilerine teşekkür etti.

Daha sonra Öğrencilerle şehit anne ve yakınları arasında soru cevap şeklinde söyleşi yapıldı. Ardından öğrencilerden şehit ailelerine ve kitap yazarlarına fidan sertifikası takdimi yapıldı.

Programın son bölümünde İlçe Milli Eğitim şube müdürü Serkan Yaşar Ahmet Pekşen’e teşekkür sertifikası, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Mustafa Çolak’a sertifika takdim ettiler.