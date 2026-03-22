BAL LİGİ MÜCADELESİ 28 MARTTA BAŞLIYOR

Tam 7 hafta sürecek bu zorlu maraton, 9 Mayıs’a kadar futbolseverlere adeta futbol şöleni yaşatacak. Ramazan Bayramı arasının ardından takımlar yeniden sahaya dönüyor. İlçemizden As Akyazıspor’un da yer aldığı play off için 23 Mart Pazartesi itibarıyla çalışmalarına hız verecek olan ekipler, sezona galibiyetle başlamak için tüm kozlarını ortaya koyacak.

Kritik maçların adresleri

Nefes kesecek mücadeleler Erenler 2 No’lu Sentetik Saha ve Arifiye Kalaycı Suni Çim Saha'da oynanacak. Play-Off maçlarının başlama saatleri ise: 15.00, 16.00 ve 18.00 olarak açıklandı.

8 takımın tek hedefi var

Play-Off maçları tek devreli lig usulüyle oynanacak. Lider takım direkt BAL’a yükselecek. İkinci sıradaki takım ise BAL’daki Sakarya temsilcilerinden biriyle baraj maçı oynayacak. Bu mücadelelerin sonunda BAL’a çıkacak ikinci takım da belli olacak. BAL’da en düşük performansı gösteren Sakarya ekibi ise Süper Amatör’e geri dönecek.