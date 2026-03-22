60 YIL SONRA BULUŞTULAR

Akyazı Lisesinden 1972-73 öğretim yılında mezun olan sınıf arkadaşı öğrenciler 60 yıl sonra Akyazı’da bir araya geldiler. Bazı mezunlar eş ve çocukları ile birlikte toplantıda yer aldılar. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi yanındaki Retro Cafe Restaurantta buluşan sınıf arkadaşları uzun süre hasret giderdiler, yıllar öncesinin anılarını tazelediler. Daha sonra da birlikte yemek yediler. Yemek sonunda ayrılık saati geldiğinde söz alan mezunlardan Sakarya’lı iş adamı Lütfü Sunman gelecek yıl sizleri Adapazarı’na davet ediyorum. Dedi. Yaklaşık 3 saat sohbetin ardından sınıf arkadaşları gelecek yıl tekrar buluşmak üzere veda ederek Akyazı’dan ayrıldılar. 1972-73 öğretim yılı Akyazı Lisesi mezunlarının bu yılki toplantısına şu isimler katıldı. Sadi Yılmaz, Lütfü Sunman, Hikmet Karakaş, Aysel Aykus, Hidayet Bulut, Serap Edebalı, Ahmet Akıncı, Şadiye Bayhan, Cevat Ersoy, Zahit Özkan, Zerrin Baş Kopya, Sabahat Tuncanoğlu, Mekahat Kızılcık, Fahriye Şen, Salih Bilgiç, Yaşar Yaman, Halil Duru, Mehmet Birinci ve Enver Morgan.