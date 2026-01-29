Akyazı Devlette ileri Teknoloji uygulanıyor

Baş Hekim Dr. Yavuz Tepeçınar’ın önderliğinde Akyazı Devlet Hastanesi ileri düzeydeki teknolojiden yararlanıyor.

Uzun zamandan beri arızalı olduğu için bulunmayan MR cihazının kurulan yeni MR cihazında yapay zeka destekli manyetik rezonans MR cihazı ilk hastasını almak suretiyle resmen hizmet vermeye başladı.

Akyazı Devlet Hastanesinde hizmete sokulan United İmagingu MR’ı sınıfında akıllı yapay zeka olarak tanımlanıyor. 1,5 tesla sınıfında olan cihaz akıllı iş akışı ve yapay zeka destekli otomasyon ve ekonomik iletişim olarak tasarlanmış bir görüntü sistemi olarak öne çıkıyor.

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar cihazla ilgili olarak teknik özellikleri hakkında yetkililerden bilgiler aldı ve ilk hastasını da takip etmeyi ihmal etmedi.

7/24 hizmet verecek olan yeni cihaz MR sayesinde daha stabil çalışma, daha hızlı görüntüleme ve daha akıllı bir tarama ile hizmet verme hedefleniyor.