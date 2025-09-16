Reşadiyespor lige hazırlanıyor

Bu yıl ki sezonu şampiyonluk parolası ile açan Reşadiyespor Antrenörleri Şamil Özcan’ın nezaretinde bu hedefe ulaşabilmek için sıkı çalışıyor.

Akyazı’nın Amatör küme takımlarından Reşadiyespor 2025/2026 sezonuna sıkı çalışma ve bol hazırlık maçı oynayarak yapıyor.

Reşadiyespor sezonu açtıktan sonra oynadığı tüm hazırlık maçlarını kazandı. Son maçında Erdoğdusporu Hamza, Erkan, Fatih ve Emre’nin attıkları gollerle 4-2 yenerek hazır olduğunu gösterdi.

Kulüp Başkanı Tuncay Er ve yönetim kadrosunun da yakından takip ettikleri takımlarının oynadığı hazırlık maçlarından galibiyetlerle ayrılması kulüp başkanı Tuncay Er ve Yönetimdeki arkadaşlarını sevindirdi.