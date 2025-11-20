Reşadiye'de feci kaza 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

​​​​​​​Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki Aynur Şahin hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Durumu kritik olan araç şoförü SEAH'a sevk edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki Aynur Şahin hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Durumu kritik olan araç şoförü SEAH'a sevk edildi

Alınan bilgiye göre kaza Sakarya 'nın Akyazı ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Akyazı ilçe merkezi istikametine seyir halindeki otomobil, sürücü Ü.Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik uçuruma sürüklendi.

Şoförün çabalarına rağmen durmayan otomobil, 40 metre aşağıdaki yola yuvarlandı.

Takla attıktan sonra ters bir şekilde duran aracı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta bulunan sürücü Ü.Ş.'nin annesi Aynur Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Ü.Ş. ve araçtaki diğer iki kişi de itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı.