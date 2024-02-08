REKORTMEN BAŞSAVCI AŞIK KAN VERMEYE DEVAM EDİYOR

​​​​​​​Son atama kararnamesi ile Konya Cumhuriyet Savcılığından Akyazı Başsavcılığına atanan, atama sonrası Akyazı’ya gelerek görevine

Son atama kararnamesi ile Konya Cumhuriyet Savcılığından Akyazı Başsavcılığına atanan, atama sonrası Akyazı’ya gelerek görevine başlayan Hüseyin Aşık ayağının tozu ile bağış toplamak için Akyazı’ya gelen Kızılay ekibine kan bağışında bulundu.

Akyazı’ya gelir gelmez kan bağışında bulunan Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık’ın bu bağış sırasında kan bağışında rekortmen olduğu öğrenildi.

Başsavcı Aşık yaptığı açıklamada bu bağışım 36. Bağıştır. Sağlığım elverdiği müddetçe kan bağışına devam edeceğim dedi.

Kızılay Akyazı Şubesi Başkanı Mustafa Birincioğlu’da Başsavcı Hüseyin Aşık’a bu anlamlı davranışı bizi çok duygulandırmıştır. Kendilerine şahsım ve kururum adına teşekkür ediyorum. Dedi.

Öte yandan 7 Şubat 2024 Çarşamba günü bağış için Akyazı’ya gelen Kızılay ekibi 55 ünite kan bağışı topladı.